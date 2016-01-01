الجيش المصري يدمر 7 عربات ويقتل عدداً من الإرهابيين بسيناء

أعلنت القوات المسلحة في بيان لها عن شن هجمات جوية على مواقع الإرهابيين في شمال سيناء فجر اليوم السبت.

وأضاف البيان، الذي نشر علي صفحة المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد محمد سمير، على موقع فيس بوك، "الضربات الجوية المركزة استمرت لمدة ثلاث ساعات وأسفرت عن تدمير مناطق تمركز وإيواء العناصر الإرهابية، وكذلك نقاط تجميع الأسلحة والذخائر التي تستخدمها تلك العناصر، وتدمير سبع عربات دفع رباعي تدميراً كاملاً، كما تم قتل عدد من العناصر التكفيرية التي قامت بعملياتها الإجرامية والعناصر المعاونة لها".

وتابع البيان: "تؤكد القوات المسلحة أنها بمساندة شعبها العظيم عازمة على القضاء على العناصر التي تستهدف أمن واستقرار البلاد ولن تثنيها تلك الأعمال الإرهابية عن القيام بواجبها المقدس في تأمين وحماية الشعب مهما بلغت الصعوبات وعظمت التضحيات".

تأتي هذه الضربات بعد مرور يوم على مقتل 12 جندياً مصرياً، وإصابة 6 آخرين في هجوم استهدف نقاط التأمين في شمال سيناء، فيما تمكنت القوات من قتل 15 إرهابياً.