ترامب: الإعلام يقوم بتزوير الانتخابات لصالح كلينتون
بواسطة 36 دقيقة مضت
اعتبر المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب اليوم السبت، أن الإعلام "الفاسد" يسعى إلى "تزوير" الانتخابات التي ستجري في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لصالح منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.
وصرح ترامب أمام أنصاره في نيوهامشير أن "هيلاري تخوض السباق إلى الرئاسة في انتخابات يبدو أنها مزورة".
وأضاف أن "الانتخابات تتعرض للتزوير من قبل الإعلام الفاسد الذي يطرح مزاعم خاطئة تماماً وأكاذيب في مسعى لانتخابها كلينتون رئيسة".
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