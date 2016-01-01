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ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى في حادث إطلاق نار في لوس أنجلوس

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 2 دقيقة مضت
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ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى في حادث إطلاق نار في لوس أنجلوس

 

 قتل ثلاثة أشخاص وأصيب العشرات بجروح في حادث إطلاق نار وقع، اليوم السبت، في حي شعبي في لوس أنجلوس بكاليفورنيا (غرب).

وقال المتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس فرانك بريسيادو، لوسائل الإعلام، انه على إثر شجار وقع في أحد المطاعم أطلق ثلاثة رجال مسلحين النار على مجموعة أخرى مسلحة.

وأضاف أنه عندما وصلت الشرطة إلى عين المكان كان ثلاثة أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب عدد آخر بجروح في "مشهد من الخراب".

وحسب وسائل الإعلام، فإن خمسين من الزبائن كانوا في المطعم وقت حادث إطلاق النار، وهو ما يفسر العدد المرتفع من الضحايا.

وقد ألقت الشرطة القبض على رجل وامرأة للاشتباه في تورطهما في حادث تبادل إطلاق النار، في حين يتواصل البحث على مشتبه به ثالث.

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