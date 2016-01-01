انتحاري داعشي ثانٍ يفجر نفسه في غازي عنتاب التركية

فجر انتحاري ثانٍ نفسه في مدينة غازي عنتاب التركية، حسبما أفادت وكالة دوغان التركية للأنباء، اليوم الأحد.

وأوضح التقرير أنه يعتقد أن الانتحاري كان زعيماً لخلية تابعة لتنظيم داعش.

والانتحاري هو القتيل الوحيد في ذلك الانفجار الذي وقع أثناء مداهمة لمنزل في ضاحية بوراك في غازي عنتاب.

واحتجزت السلطات زوجة الانتحاري وطفليه الاثنين.