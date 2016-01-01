اليمن تعتذر عن استضافة القمة العربية المقبلة
ذكرت مصادر دبلوماسية عربية، أن دولة اليمن تقدمت باعتذار رسمي للأمانة العام لجامعة الدول العربية عن عدم قدرتها على استضافة الدورة الـ 28 للقمة العربية المقبلة، بالإضافة إلى اعتذارها عن رئاستها أيضا .
وأضافت المصادر أن اليمن أكدت للجامعة العربية أن الظروف التي تمر بها، والخلافات السياسية والعمليات العسكرية التى تشهدها أراضيها تجعلها غير قادرة على استضافة القمة .
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ”بوابة أخبار اليوم” أن دولة اليمن أوضحت أنها فضلت الاعتذار أيضا عن رئاسة القمة المقبلة حال انعقادها في أي دولة عربية أخرى نظرا لأن الظروف السياسية التى تمر بها تجعلها غير قادرة على رئاسة القمة في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة العربية .
وأعربت المصادر أنه من المزمع أن تعلن الجامعة العربية خلال الساعات القليلة القادمة عن اعتذار اليمن رسميا عن عدم استضافة القمة المقبلة على أن يبحث الوزراء العرب خلال اجتماع متوقع الدعوة له قريبا الدولة التي سيتقرر استضافة القمة ، وأشارت المصادر إلى أن الأردن هو المرشح الأقوى لاستضافتها.
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