حرق مقر للجمهوريين وترامب يصف أنصار هيلاري بـ"الحيوانات"

استهدف مجهولون مبنى للحزب الجمهوري في إحدى مدن كارولاينا الشمالية بقنبلة مولوتوف الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول ما أدى إلى تدميره بالكامل دون وقوع إصابات.

وذكرت بلدة هيلزبره حيث وقع الهجوم في موقعها على الإنترنت، أنه رُسم على جدار المقر ومبنى مجاور الصليب المعقوف وعبارة تهديد تقول: "أيها الجمهوريون النازيون، عليكم ترك المدينة وإلا!".

وبحسب بيان للسلطات المحلية فإنه "يبدو أن المادة القابلة للاشتعال أحرقت بعض الأثاث وأحدثت تلفا في الأجزاء الداخلية للمبنى"، إلا أنه لم تقدر حتى الآن الخسائر التي سببتها النيران.

وقال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب بتغريدة نشرها في موقعه على تويتر عقب الحادث: "الحيوانات الذين يمثلون هيلاري كلينتون والديمقراطيين في كارولينا الشمالية أحرقوا مقرنا" وذلك "لأننا سنفوز". مضيفا "أنا معكم تماما، أنا لن أنسى أبدا، الآن يجب علينا ان نفوز، أنا فخور بكم جميعا!".

وعبر دالاس وودهاوس المسؤول عن الحزب الجمهوري في ولاية كارولينا الشمالية عن ارتياحه "لأن أحدا لم يقتل في الهجوم، وندد في حديث لصحيفة "ذي تشارلوت أوبسيرفر" المحلية "بعمل يندرج في إطار الإرهاب السياسي"، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

من جهتها نددت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون حرق المبنى عبر تغريدة، واصفة الحادث بالعمل بأنه "مرعب وغير مقبول"، وأنها سعيدة جدا" لأن الحادث لم يتسبب بوقوع ضحايا.

وقد برزت العديد من الاحتجاجات ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب على خططه وتصريحاته لبناء جدار على امتداد الحدود مع المكسيك، فضلا عن ترحيل 11 مليون شخص من المهاجرين الذين لم يحصلوا على وثائق رسمية.