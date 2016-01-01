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النمسا تعتزم هدم المنزل الذي ولد فيه هتلر

بواسطة أخبارنا المغربية - أ ف ب ساعة واحدة مضت
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النمسا تعتزم هدم المنزل الذي ولد فيه هتلر

أعلن وزير الداخلية النمساوي، اليوم الإثنين، أنه سيتم هدم المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر في شمال النمسا لتشييد "مبنى جديد" مكانه، ما يضع حداً لمعركة قضائية مستمرة منذ سنوات بشأن مصير هذا الموقع.

وقال الوزير فولفغانغ سوبوتكا لصحيفة "دي بريسي" النمساوية، إنه "سيتم هدم منزل هتلر. يمكن الحفاظ على الأسس لكنه سيتم تشييد مبنى جديد".

وأشار إلى أن المبنى الجديد سيستخدم لأهداف "خيرية أو إدارية".

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