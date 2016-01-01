مسؤول عراقي: العمليات لن تتوقف إلا بتحرير الموصل بشكل كامل

أكد قائد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، أن عمليات تحرير الموصل انطلقت "ولن تتوقف إلا بتحرير المدينة بشكل كامل من دنس عصابات داعش الإرهابية".

وقال الساعدي في لقاء خاص مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن "العمليات تجري بدقة عالية وهي تسير بنجاح كبير ووفق ما خطط لها، وتم لحد الآن تحرير مساحات واسعة من الأراضي وعدد كبير من القرى والقصبات ومازالت بعض القطعات تواصل زحفها لتحرير المناطق المتبقية وفق الخطة المرسومة لها".

وأضاف الساعدي أن "المعركة انطلقت وتحتاج لبعض الوقت والعمليات مستمرة ولن تتوقف إلا بتحرير الموصل بشكل كامل من دنس عصابات داعش الارهابية"، مشدداً على أن "العمليات تسير بنجاح كبير".

وأوضح أن "هناك محاور تقدمت وشرعت في الحركة ونفذت أهدافها المرسومة لها، وهناك محاور أخرى لم تتحرك لحد الآن وسيتم تحريكها وتقدمها نحو أهدافها المرسومة في وقت لاحق".

وأضاف أن "القطعات العسكرية العراقية تنتشر في جميع الاتجاهات وعلي جميع محاور نينوى، وهي تتقدم لتطويق مدينة الموصل ثم بعدها وفي مرحلة لاحقة سيتم تحرير المدينة".

من ناحية أخرى، أكد الساعدي أن "القوات التركية المتواجدة في الموصل مازالت قوات ساكنة ولم يصدر منها أي تحرك لحد الآن ومستقرة في ثكناتها في منطقة بعشيقة".

وكان رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي، أعلن ليلة الإثنين انطلاق عمليات تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش.