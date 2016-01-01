إلقاء القبض على شخص مسلح احتجز رهائن بأحد الأسواق الممتازة بجهة بروكسل

ذكرت وسائل الإعلام أن شخصا مسلحا بسكين قام مساء اليوم الثلاثاء باحتجاز حوالي خمسة عشر شخصا لأزيد من ساعة بإحدى الأسواق الممتازة ببلدية فوريست بجهة بروكسل.

وتمكنت الوحدات الخاصة للشرطة الفدرالية من إلقاء القبض على المعتدي الذي لم تكن له مطالب محددة.

وحسب وسائل الإعلام، فإن الأمر يتعلق بعملية سرقة فاشلة، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة خلال تدخل قوات الشرطة.

يذكر أن بلجيكا لا زالت تحت حالة الإنذار من المستوى الثالث (من سلم يضم أربع درجات) منذ اعتداءات باريس. وتنتشر عناصر الجيش في الشوارع والمواقع الحساسة والبنايات العمومية والمؤسسات الأوروبية.