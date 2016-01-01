عمليات تحرير الموصل تتواصل لليوم الثالث
تتواصل اليوم الأربعاء، ولليوم الثالث، العمليات العسكرية الهادفة إلى تحرير مدينة الموصل العراقية من سيطرة تنظيم داعش.
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، من مقر القيادة في منطقة مخمور، إن القوات العراقية، وبالتعاون مع طيران التحالف الدولي، تواصل لليوم الثالث على التوالي عملية "قادمون يا نينوى"، مشيراً إلى "هناك بشائر للنصر" ستُعلن في وقت لاحق من هذا اليوم.
وأضاف أن "القوات العراقية بدأت بتقديم المساعدات الإنسانية للأهالي في المناطق المحررة".
وشدد على أن "عملية تحرير الموصل تُدار من قيادة العمليات المشتركة، وهناك دور كبير لقوات الحشد الشعبي والحشد العشائري والحشد الذي يشرف عليه أثيل النجيفي محافظ نينوى السابق الذي عهدت إليه مناطق في سد الموصل والكوير".
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