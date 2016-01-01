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الشرطة الألمانية تعتقل شابا مغربيا اغتصب عجوزا تسعينية

بواسطة أخبارنا المغربية 55 دقيقة مضت
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الشرطة الألمانية تعتقل شابا مغربيا اغتصب عجوزا تسعينية

أخبارنا المغربية 

وقع شاب مغربي في قبضة الشرطة الألمانية بعد إتهامه بإغتصاب سيدة تبلغ من العمر 90 سنة بمدينة دوسلدورف.

و ذكرت مصادر إعلامية ألمانية أن الشرطة لم تملك دليلا غير حمض "دي إن إي" الذي إستخلص من الحيوانات المنوية للمغتصب بالاضافة إلى رسم محاكاتي للمجرم بعدما أدلت المغتصبة بأوصافه.

للإشارة فإن الشاب يبلغ من العمر 19 سنة و يعيش بالمدينة الذكورة كلاجئ.

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