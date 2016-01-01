الرئيسية | دولية | استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز زعترة جنوب نابلس

استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز زعترة جنوب نابلس

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 39 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز زعترة جنوب نابلس

 

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. 

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذه الفتاة، التي لا يتجاوز عمرها 19 ربيعا، استشهدت إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليها قرب الحاجز العسكري الذي يفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. 

من جهة أخرى، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الاحتلال الاسرائيلي أطلقت النار في نابلس على الفتاة إثر محاولتها تنفيذ عملية طعن، مؤكدة عدم إصابة أي من الجنود الإسرائيليين خلال هذه العملية. 

وأضافت أن القوات الإسرائيلية أغلقت الحاجز ومنعت المركبات الفلسطينية من المرور في أعقاب هذا الحادث. 

مجموع المشاهدات: 93 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات