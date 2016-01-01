استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز زعترة جنوب نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذه الفتاة، التي لا يتجاوز عمرها 19 ربيعا، استشهدت إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليها قرب الحاجز العسكري الذي يفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.

من جهة أخرى، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الاحتلال الاسرائيلي أطلقت النار في نابلس على الفتاة إثر محاولتها تنفيذ عملية طعن، مؤكدة عدم إصابة أي من الجنود الإسرائيليين خلال هذه العملية.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية أغلقت الحاجز ومنعت المركبات الفلسطينية من المرور في أعقاب هذا الحادث.