إعلان في أمريكا بالعربية يسخر من دونالد ترامب

نشرت مجموعة تعنى برصد تصريحات مرشح الرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، ضد العرب والمسلمين لافتة كبيرة مطلة على الطريق السريع في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية، كُتب عليها: Donald Trump لا يستطيع قراءة هذا ولكنّه لا يزال خائفاً منه”، وحملت إمضاء موقع trumpisscared.org.

وذكر موقع "شبيغل أونلاين" الألماني أن مجموعة "نيوسانس كوميتي" قررت وضع الإعلان، إذ قالت المتحدثة باسم المجموعة، ميليسا هاريس، لراديو "دبليو دبليو جي نيوز راديو 950" إن الفكرة أعجبتها والناس الذين لا يفهمون العربية سيسألون أصدقاءهم ممن يعرفون العربية ليقرأوا لهم اللافتة. وأضافت ميليسا هاريس أن مجموعتها اختارت مدينة ديربورن لأنها تضم أكبر تجمع للجالية العربية في الولايات المتحدة.

وقد لفتت اللافتة الإعلانية بالفعل انتباه السائقين على الطريق السريع، وقرر الكثيرون منهم تصوير اللافتة وإعادة نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نشر الكثير من زوار موقع trumpisscared.org صوراً للافتة على موقع "تويتر"، إذ ذكرت نغم دباجة في الموقع معلقة على اللافتة: "العرب الأمريكيون أناس مرحون". بينما قال شخص يدعى مشتاق على الموقع: "لافتة الإعلان في ميشيغان تنتصر على بلاغة دونالد ترامب الموجهة ضد سياسة الهجرة".