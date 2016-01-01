صحيفة جزائرية : زيارة محمد السادس لشرق إفريقيا تدمير لقلاع البوليساريو

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

قالت صحيفة جزائرية إن القوة الناعمة للمغرب الذي يعمل بصمت ستحطم الأساطير والتخاريف والخزعبلات التي زرع بها البوليساريو بملايير البترودولار الجزائري في أحشاء إفريقيا ولم ينفع هذا الجسم المتعفن إفريقيا في شيء بل كان عبئا على إفريقيا وعمق التخلف الإفريقي.

و أضافت صحيفة "الجزائر تايمز" أنه لم ينتفع من هذا العفن تقصد البوليساريو سوى الحكام الأفارقة الانقلابيين المستبدين الجاثمين على صدور الشعوب الإفريقية ، سيحطم المغرب استبداد الأكاذيب في شرق إفريقيا بسياسته الواقعية وعلاقاته الاقتصادية المبنية على التشارك وفلسفة رابح رابح وهو عكس سياسة الجزائر المبنية على المؤامرات والدسائس وشراء الذمم في كواليس الأمم المتحدة من أجل إقامة الباطل رغم أنف الجميع ، إنها السياسة التي تعتمد على استبداد الأكاذيب ، سياسة اكذب ثم اكذب حتى يصدقك ضعاف العقول وما أكثرهم.

وأفردت الصحيفة تقريرا مفصلا عن جولة الملك محمد السادس لشرق إفريقيا، ووقفت على مميزات كل دولة سيزورها الملك، وقالت الصحيفة إن ملك المغرب خرج قاصدا دول : رواندا وتانزانيا وإثيوبيا وهي من أعتى قلاع البوليساريو في شرق إفريقيا، خرج ومعه رجال الدولة الذين اعترف لهم العدو قبل الصديق بأن لهم خبرة ودراية بإدارة الملفات الاقتصادية على الخصوص، فبهم وبأمثالهم اكتسب المغرب ثقة المستثمرين الأجانب ، بكياسة الملك وإنسانيته ونبل أخلاقه وهدوئه ورصانته بالإضافة إلى الكومندو الاقتصادي والسياسي الذي يرافقه لا شك سيحطم قلاع البوليساريو في شرق إفريقيا ، قلاع مبنية برمال الأكاذيب واستبداد المال السائب للشعب الجزائري المحكور والمغبون ، ستنهار بنت لعمامرة وجهازها في إنتاج

الأكاذيب تلو الأكاذيب بناء على مشروعها الباطل والمنخور علميا وأكاديميا حول خرافة البوليساريو .. ستنهار أكذوبة الجزائر القوة الإقليمية ومعها خرافة البوليساريو العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي أمام حكمة عظماء إفريقيا.