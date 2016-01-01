إسبانيا .. المحكمة الدستورية تلغي منع مصارعة الثيران بكاتالونيا

ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية، اليوم الخميس، المادة 1 من قانون جهىة كاتالونيا التي تمنع مصارعة الثيران بهذه الجهة شمال شرق إسبانيا، معتبرة أن هذا المنع ينتهك اختصاصات الدولة المركزية.



وبعد أن ذكرت بأن الدولة أعلنت مصارعة الثيران تراثا ثقافيا لإسبانيا، قالت المحكمة الدستورية في حكمها أن المنع ينتهك اختصاصات الدولة في المجال الثقافي، لاسيما المادتين 1.28 و 149.2 من الدستور.



وأوضح المصدر ذاته أن "جهة كاتالونيا مختصة في تنظيم العروض الترفيهية العمومية وحماية الحيوانات"، لكن مصارعة الثيران تعد جزءا من التراث الثقافي لإسبانيا، ومن اختصاص الدولة الإسبانية.



يشار إلى أن جهة كاتالونيا كانت قد منعت ابتداء من فاتح يناير 2012 تنظيم مصارعة الثيران على ترابها، بعد مصادقة برلمان الجهة على هذا المنع استجابة ل"مبادرة تشريعية شعبية" جمعت 180 ألف توقيع.



وصادق البرلمان الكاتالوني على هذا المنع سنة 2010، قبل أن يصبح ساريا ابتداء من 2012، وأضحت هذه الجهة، بالتالي، ثانية جهة إسبانية تحظر مصارعة الثيران بعد جزر الكناري سنة 1991.