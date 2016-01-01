ألمانيا البلد الأكثر فرصاً للشباب عالمياً.. و المغرب يحتل الرتبة 120

كشفت دراسة للحكومة البريطانية عن أن ألمانيا أفضل بلد يقدم فرصا مستقبلية للشباب. ونقلت صحيفة فرانكفورتر ألغمانية تسايتونغ الألمانية أن العاملين في وزارة الخارجية البريطانية درسوا ظروف حياة الشباب بين 15 و29 عاماً في 183 دولة من دول العالم.

وحلل القائمون على الدراسة الفرص المستقبلية أمام الشباب وفق 18 مؤشراً في خمسة مواضيع شاملة، وهي فرص العمل والتعليم والصحة والمشاركة السياسية والمبادرات المدنية. واسترشدت الحكومة البريطانية بمؤشر "تنمية الشباب" وفق منهجية للأمم المتحدة.

وتقدمت ألمانيا بشكل خاص في تحليل مواضيع المشاركة السياسية للشباب وفرص التوظيف والتعليم. كما حصلت دول أوروبية أخرى كالدنمرك وسويسرا وبريطانيا على مراكز متقدمة. وبذلك هيمنت الدول الأوروبية على غالبية المراكز العشرة الأولى للدول الأكثر فرصاً بالنسبة للشباب، مقارنة بالولايات المتحدة التي أتت في المركز 23 أو الصين في المرتبة الـ118. أما الدول الأقل فرصاً مستقبلية للشباب فكانت في جنوب القارة السمراء.

وأثنت الأمم المتحدة على الدراسة البريطانية ومعديها. وفي هذا السياق نقلت الصحيفة الألمانية عن سليم ياهان من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إنه جهد مثير للإعجاب، ومساهمة لسد ثغرة مهمة في الوقت المناسب"

ورغم أن ألمانيا ودول أوروبية تقدم فرصاً كبيرة للشباب، إلا أن الدراسة تنتقد أوضاعهم عموماً. فقد كشفت أن 1.8 مليار شاب يعيشون اليوم في العالم، أي أكثر من أي وقت مضى. وفي الوقت ذاته يعيش كل 3 من 4 شباب في دول، لا تقدم لهم سوى "فرص سيئة أو متوسطة"، حسب الصحيفة الألمانية. وبذلك فإن 87 بالمائة من الشباب في العالم يعيشون في البلدان النامية.

ومن المفارقة فإنه رغم ريادة ألمانيا في مجال الفرص التي تقدمها لشبابها، لكن عددهم فيها هو الأقل عالمياً نسبة إلى عدد السكان.

وأوضحت الدراسة أن أحد أهم التحديات أمام الفرص المستقبلية للشباب هي فرص العمل السيئة، في الدول الصناعية أو الدول النامية على حد سواء. إذ تكون احتمالية أن يقع الشباب ضحية البطالة، ضعف مثيلتها لدى الأشخاص الأكثر سناً.

عربياً جاءت البحرين في المرتبة الأولى والـ41 عالمياً، تليها السعودية في المرتبة الثانية والـ54 عالماً، تليهما الكويت التي أتت في المرتبة الـ56 عالمياً و المغرب الرتبة 120. أما ترتيب الدول العربية الأخرى حسب الترتيب العالمي فكان:

قطر 75

لبنان 76

ليبيا 82

عمان 99

الإمارات 107

تونس 110

الأردن 114

المغرب 120

الجزائر 126

فلسطين 126

سوريا 137

مصر 138

السودان 140

العراق 145

اليمن 152

جيبوتي 158

جزر القمر 158

موريتانيا 172