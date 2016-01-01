سقوط قذائف عسكرية من اليمن على مدينة نجران السعودية
أعلنت السلطات السعودية اليوم السبت عن سقوط قذائف عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على مدينة نجران، وأسفرت عن إصابة مقيم يمني الجنسية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران عبد الخالق علي القحطاني قوله إن هذه القذائف تسببت أيضا في تضرر عدد من المنازل ونفوق أعداد كبيرة من الدواجن بإحدى المزارع، مضيفا أن الجهات المعنية باشرت تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
وأعلنت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الأربعاء الماضي التزامها بوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه رسميا عند منتصف الليل، وتم التوصل إليه بوساطة من الامم المتحدة، لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد.
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