مقتل ضابط مصري كبير أمام منزله على يد مسلحين

أغتيل اليوم السبت العميد أركان حرب عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعات بالجيش المصري، على أيدي مسلحين أمام منزله بالقاهرة .



و تم عصر اليوم تشييع جثمان الضابط عادل رجائي في جنازة عسكرية تقدمها وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول صدقي صبحي، وعدد من كبار القوات المسلحة المصرية.



وأدانت مشيخة الأزهر في بيان لها عملية اغتيال العميد أركان حرب، عادل رجائي أثناء توجهه إلى مقر عمله بالقاهرة الكبرى، وأكدت أن "مثل هذه الأعمال الإجرامية،التي تستهدف رجال الجيش البواسل، الذين يبذلون أرواحهم في سبيل رفعة الوطن واستقراره، هي أفعال إجرامية خبيثة، تتنافى مع تعاليم الشريعة السمحة" ، مشددة على أن "يد الإرهاب الغادر لن تنال من عزيمة الشعب المصري وقواته المسلحة" .



وجدد الأزهر " دعمه وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية للقضاء على الإرهاب الأسود وتخليص الوطن من آفاته وشروره".