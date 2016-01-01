كلينتون تتقدم بقوة في المجمع الانتخابي على ترامب

أظهرت نتائج أحدث استطلاع رأي على مستوى الولايات في الولايات المتحدة نشرت اليوم السبت، أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون تحافظ على تقدمها القوي في السباق للفوز بالمجمع الانتخابي.

وتتقدم كلينتون على منافسها الجمهوري دونالد ترامب، في أغلب الولايات التي يحتاج إلى الفوز بها إذا كان يريد أن تكون له فرصة في نيل الحد الأدنى من الأصوات للفوز وهو 270 صوتاً.

ووفقاً للاستطلاع، فكلينتون لديها فرصة تزيد عن 95% للفوز إذا أجريت الانتخابات هذا الأسبوع، والنتيجة المرجحة هي حصول كلينتون على 326 صوتاً مقابل 212 لترامب في المجمع الانتخابي.

وأدى ترامب أفضل آداء له يوم الأربعاء في المناظرة الثالثة والأخيرة خلال الحملة الانتخابية، لكن استطلاعات الرأي أظهرت أن كلينتون فازت أيضاً بالمناظرة، ويشكك ترامب في تلك النتائج.

ووفقاً للاستطلاع الأخير، فالإقبال المنخفض من الناخبين على التصويت يفيد ترامب بشكل عام، لكن أفضل أمل له في النجاح هو ارتفاع نسبة إقبال الناخبين الجمهوريين على التصويت وانخفاض نسبة الناخبين الديمقراطيين في المقابل.