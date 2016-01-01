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حريق يأتي على 15 شاحنة تابعة للجيش الألماني في شمال ألمانيا

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 29 دقيقة مضت
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حريق يأتي على 15 شاحنة تابعة للجيش الألماني في شمال ألمانيا

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن حريقا أتى على 15 شاحنة تابعة للجيش الألماني أمس في ولاية بريمن ، شمال ألمانيا . وذكرت الوكالة استنادا إلى هيئة الإطفاء الألمانية اليوم أن حجم الاضرار الناجمة عن الحريق الذي أتى على الشاحنات بكاملها يقدر بملايين الأوروات. وأضافت الوكالة أن الشرطة المحلية لم تتمكن حتى الآن ضمن تحقيقاتها ، من تحديد ما إذا ما كان الحريق متعمدا أم لا . وقال متحدث باسم شرطة بريمن في تصريح بهذا الخصوص "إننا نحقق في كل الاتجاهات "، لافتا إلى أنه تم أيضا إشراك قسم أمن الدولة التابع للشرطة وهو القسم المختص بالجرائم ذات الخلفية السياسية.

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