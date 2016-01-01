بغداد تنفي مشاركة القوات التركية في معركة الموصل

نفت السلطات العراقية في بيان اليوم الإثنين مشاركة القوات التركية في عمليات استعادة الموصل من تنظيم داعش بأي شكل من الأشكال، وذلك رداً على أنقرة التي أكدت مشاركة مدفعيتها في قصف مواقع المتطرفين في مدينة بعشيقة.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن المتحدث باسمها "العميد يحيى رسول ينفي مشاركة تركيا في عمليات تحرير نينوى بأي شكل من الأشكال".

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم قال في تصريحات متلفزة أمس الأحد أن المدفعية التركية قصفت مواقع للمتطرفين في مدينة بعشيقة القريبة من الموصل بشمال العراق، بعد أن طلبت قوات البشمركة الكردية الدعم.

وصرح للصحافيين في غرب تركيا "طلبت قوات البشمركة المساعدة من جنودنا في قاعدة بعشيقة، ونحن نقدم الدعم بالمدفعية والدبابات والهاون".

ودعت بغداد أنقرة مراراً إلى سحب قواتها المتواجدة في معسكر بعشيقة الواقع شمال شرق الموصل، المدينة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش منذ أكثر من عامين.

وتقول أنقرة إن "نحو 700 جندي تركي يدربون القوات العراقية في قاعدة بعشيقة للمساعدة في طرد تنظيم داعش من البلاد".

وبدأت القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية مدعومة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هجوماً واسعاً فجر الإثنين لاستعادة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية.

وتسبب وجود القوات التركية على الأراضي العراقية بحرب كلامية بين أنقرة وبغداد.

وأعلن يلديريم الثلاثاء أن طائرات تركية شاركت في عمليات التحالف الجوية خلال الهجوم، وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أكد أن تركيا ستشارك بالتاكيد في عملية الموصل.

وكان تنظيم داعش سيطر على الموصل في 2014.

وفي حال خسر المدينة العراقية فستبقى الرقة السورية التي أعلنها التنظيم عاصمة لـ"خلافته" المدينة الرئيسية التي لا تزال تحت سيطرته.