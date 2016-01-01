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إسبانيا تعتقل إمامين بمساعدة الاستخبارات المغربية

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 3 دقيقة مضت
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إسبانيا تعتقل إمامين بمساعدة الاستخبارات المغربية إسبانيا تعتقل إمامين بمساعدة الاستخبارات المغربية

قامت قوات الأمن الإسبانية بتوقيف إمامين لمسجد محلي في جزيرة إيبيزا الواقعة في البحر المتوسط، للاشتباه بتورطهما في ترويج فكر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح بيان صدر عن وزارة الداخلية الإسبانية أن الرجلين الموقوفين "أ.ي.م" (31 عاما) و "وج.ر" (35 عاما) بدآ نشاطهما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2012، وذلك بنشر روابط ومقاطع فيديو حول أنشطة تنظيم "داعش" الإرهابي.

يذكر أن الاستخبارات المغربية شاركت في العملية الأمنية التي تم خلالها القبض على الإمامين.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن 156 شخصا احتجزوا في إسبانيا منذ عام 2015، بعد إعلان البلاد المستوى الرابع، من أصل 5 مستويات للخطر الإرهابي.

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