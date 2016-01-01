التحالف العربي ينفي فرض "حصار" على اليمن

نفى المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية دعماً للحكومة اليمنية ضد المتمردين، اللواء أحمد عسيري، فرض "حصار" على اليمن، معتبراً أن ما يجري هو "منع" و"مراقبة" للحؤول دون تهريب السلاح.

وقال عسيري في تصريحات اليوم الثلاثاء "لا، لا يوجد حصار"، مضيفاً: ثمة مراقبة بحسب القانون الدولي، القانون البحري، القانون الجوي، والمراقبة تختلف عن الحصار الذي يعني أن أياً كان ليس بإمكانه الدخول أو الخروج.

وأضاف اللواء عسيري: "لكل مفردة معنى، والمنع هو حرية حركة مع مراقبة، ما يعني أنه إذا انطلقت سفينة من جيبوتي باتجاه ميناء الحديدة، قواتنا تصعد على متنها للتأكد من أن ما تنقله شرعي ولا يتعارض مع قرار مجلس الأمن 2216 الذي يمنع تهريب أي أداة حرب إلى اليمن".

وانتقد عسيري اعطاء "انطباع خاطئ بأن اليمن مغلق منذ 26 مارس (آذار) 2015"، منوهاً إلى أن "ثمة سفن ترسو في كل مرافئ اليمن، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الحوثيون، مثل الحديدة، وتحمل الغذاء والمساعدات الطبية والاشخاص والبضائع".

وأشار إلى أن الطائرات التابعة للمنظمات الانسانية والأمم المتحدة هي الوحيدة التي يحق لها الإقلاع من مطار صنعاء والهبوط فيه وأنها الطائرات الوحيدة التي لا تخضع للتفتيش.

ورداً على سؤال عن منع الطائرات المدنية من استخدام المطار الدولي، أكد عسيري أن ذلك هدفه ضمان سلامة طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وضمان عدم قيام الطائرات بتهريب أدوات الحرب