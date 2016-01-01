البوليساريو تنشر مقاتليها على شاطئ مقابل لـ"الكركرات" بمساعدة موريتانية

أخبارنا المغربية

أقدمت الحكومة الموريتانية، لأول مرة منذ اتفاقية الهدنة الموقعة بين المغرب والبوليساريو في شتنبر 1991، على منح تسهيلات لجبهة البوليساريو، مكنتها من نشر مجموعة من مقاتليها على الشاطئ الأطلسي المقابل لمنطقة الكركرات.

و وفق يومية المساء، فقد بثت جبهة «البوليساريو» صورا تظهر اثنين من مسلحيها على شاطئ المحيط لأول مرة منذ اتفاقية الهدنة، وقالت الجبهة إن كتيبة من مسلحيها وصلت إلى شاطئ المحيط الأطلسي قبالة منطقة الكركرات، لتكون أول وحدة عسكرية تتمركز على الشاطئ، رغم التواجد العسكري المغربي بالمنطقة.

و تابعت مصادر اليومية أن السلطات الموريتانية مكنت عددا من عناصر الجبهة الانفصالية من الانتقال إلى المنطقة على الشاطئ الأطلسي المقابل لمنطقة الكركرات، و أن عناصر مسلحة تابعة للبوليساريو تتدرب في المنطقة الخاضعة لسلطة موريتانيا.