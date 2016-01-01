الرئيسية | دولية | البوليساريو تنشر مقاتليها على شاطئ مقابل لـ"الكركرات" بمساعدة موريتانية

البوليساريو تنشر مقاتليها على شاطئ مقابل لـ"الكركرات" بمساعدة موريتانية

بواسطة أخبارنا المغربية 33 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
البوليساريو تنشر مقاتليها على شاطئ مقابل لـ"الكركرات" بمساعدة موريتانية

أخبارنا المغربية 

أقدمت الحكومة الموريتانية، لأول مرة منذ اتفاقية الهدنة الموقعة بين المغرب والبوليساريو في شتنبر 1991، على منح تسهيلات لجبهة البوليساريو، مكنتها من نشر مجموعة من مقاتليها على الشاطئ الأطلسي المقابل لمنطقة الكركرات.

و وفق يومية المساء، فقد بثت جبهة «البوليساريو» صورا تظهر اثنين من مسلحيها على شاطئ المحيط لأول مرة منذ اتفاقية الهدنة، وقالت الجبهة إن كتيبة من مسلحيها وصلت إلى شاطئ المحيط الأطلسي قبالة منطقة الكركرات، لتكون أول وحدة عسكرية تتمركز على الشاطئ، رغم التواجد العسكري المغربي بالمنطقة.

و تابعت مصادر اليومية أن السلطات الموريتانية مكنت عددا من عناصر الجبهة الانفصالية من الانتقال إلى المنطقة على الشاطئ الأطلسي المقابل لمنطقة الكركرات، و أن عناصر مسلحة تابعة للبوليساريو تتدرب في المنطقة الخاضعة لسلطة موريتانيا.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات