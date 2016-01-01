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الملك السابق لبلجيكا أمام القضاء بسبب هذه التهمة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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الملك السابق لبلجيكا أمام القضاء بسبب هذه التهمة الملك السابق لبلجيكا أمام القضاء بسبب هذه التهمة

قال محام الفنانة البلجيكية دلفين بويل اليوم الثلاثاء إن الملك ألبرت الثاني ملك بلجيكا السابق سيمثل أمام محكمة في فبراير شباط في قضية نسب أقامتها الفنانة التي تقول إنها ابنته.

 

وسعت بويل (48 عاما) لأكثر من نصف عقد لأن تحظى بقبول الأسرة الملكية وتضع حدا لما تقول إنه تمييز ضدها بسبب التساؤلات عن نسبها. ولم يدل ألبرت الثاني بتعقيب على المسألة ولم يكن هناك رد من القصر الملكي البلجيكي اليوم.

 

واجتذبت قضية بويل  اهتمام الرأي العام في مذكرات الملكة باولا - زوجة الملك ألبرت الإيطالية - التي صدرت عام 1999 والتي ذكرت فيها أن زوجها كان على علاقة كانت ثمرتها طفلة ولدت في الستينيات.

 

وقال المحامي آلان دي جونج "أمرت المحكمة بمثول الأطراف المعنية في القضية بشخصهم" مضيفا أنه سيتعين على الملك أن يمثل أمام المحكمة في 21 فبراير/ شباط.

 

وتخلى ألبرت الثاني - 82 عاما - عن العرش في 2013 معللا ذلك بأسباب صحية وخلفه ابنه فيليب.

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