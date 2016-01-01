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الجيش المصري يقتل جنديا من حرس الحدود الإسرائيلي بسيناء عن طريق الخطأ

بواسطة أخبارنا المغربية 13 دقيقة مضت
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الجيش المصري يقتل جنديا من حرس الحدود الإسرائيلي بسيناء عن طريق الخطأ

 

أخبارنا المغربية 

أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن أحد عناصر جيشها العاملين بسيناء قد أصيب في مقتل برصاص طائش من الجانب المصري.

وأوضح بيان لجيش الاحتلال، أن الجندي أصيب أثناء اشتباكات حاصلة بين الجيش المصري، ومهربي أسلحة على الجانب المصري من الحدود.

وأصيب الجندي برصاصة في ظهره نقل على إثرها بحالة خطيرة للمستشفى لتلقي العلاج، وتوفي في وقت لاحق.

وقال الجيش إن الجندي القتيل يعمل لدى وزراة الجيش، لتعزيز الأمن على الحدود المصرية جنوب فلسطيني.

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