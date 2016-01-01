مغربي آخر يسقط في قبضة الأمن الاسباني و السبب "داعش"
قالت وزارة الداخلية الإسبانية إن الحرس المدني ألقى، اليوم الأربعاء بكالاهورا في جهة لا ريوخا (شمال إسبانيا)، القبض على مواطن مغربي لتمجيده وتلقينه للإرهاب.
وأوضح بلاغ للداخلية الإسبانية أن اعتقال الإرهابي المدعو سالم أغمير في دجنبر الماضي مكن المحققين من القبض، اليوم الأربعاء، على هذا الشخص الذي "شارك مباشرة في أنشطة تمجد وتروج لإرهاب داعش".
وتابع أن الموقوف "أ.ب" كان "يحتاط كثيرا خلال تنقلاته بالمدينة أو في أنشطته على الإنترنت" لكي لا يثير الشكوك، مضيفا أنه حتى بعد اعتقال أغمير، واصل هذا الشخص تطرفه، بتلقين وتلقن الإرهاب، والقيام بأنشطة تدعم فكر المجموعات الإرهابية بالعراق وسورية، لاسيما "داعش".
وذكر البلاغ أن هذا الشخص الموقوف "عبر بشكل صريح وواضح عن تأييده للهجمات الإرهابية التي تبناها تنظيم داعش في باريس، وكذا الأشخاص الذين يسافرون إلى سورية والعراق للقتال في صفوف هذا التنظيم الإرهابي".
وبحسب المصدر ذاته، فإن مصالح الأمن شرعت في تفتيش مسكن ومكان هذا الشخص، وذلك بهدف العثور على وثائق أو أجهزة حاسوب تساعد المحققين في تحديد شركاء محتملين الشخص الموقوف.
وخلص بلاغ الداخلية الاسبانية إلى أنه باعتقال هذا الشخص، اليوم الأربعاء، تم القبض على ما مجموعه 157 شخصا بإسبانيا منذ 2015 بتهمة الإرهاب.
شاشة أخبارنا
الوزيرة الحيطي تتابع مايسة قضائيا والأخيرة ترد : "وحلنا مع أراذل القوم"
أخبارنا المغربية : حنان سلامة أكدت كاتبة الرأي والناشطة الفايسبوكية مايسة سلامة الناجي أنها مثلت اليوم أمام مكتب مكافحة الجرائم الالكترونية بولاية أمن الرباط بعدما أقدمت ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟