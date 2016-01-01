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العراق: داعش يعدم 232 مدنياً في حمام العليل وقرية العريج

بواسطة أخبارنا المغربية ــ د ب أ 36 دقيقة مضت
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العراق: داعش يعدم 232 مدنياً في حمام العليل وقرية العريج

 

أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي عبد الرحيم الشمري اليوم الأربعاء عن قيام تنظيم داعش بإعدام 232 مدنياً في مناطق تابعة لمحافظة نينوى التي تبعد 400 كم شمالي بغداد.

وقال النائب الشمري، في بيان صحفي، إن "عصابات داعش الإرهابية ما زالت تُمارس لغة الإجرام والوحشية بحق المدنيين في محافظة نينوى، حيث قامت اليوم بإعدام 190 مواطناً في ناحية حمام العليل بعد اختطافهم من مناطق متفرقة من مدينة الموصل".

وأضاف أن "عناصر التنظيم قامت أيضاً بإعدام 42 مدنياً آخرين في قرية العريج بتهمة عدم الانتماء لها".

وطالب الشمري القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي والتحالف الدولي بـ"الإسراع في تحرير مناطق تواجد التنظيم للحد من العمليات الإرهابية التي يرتكبها بحق المدنيين العزل".

 
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