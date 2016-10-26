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الوفد المغربي بالاتحاد البرلماني يفضح الادعاءات الجزائرية حول الصحراء المغربية

بواسطة أخبارنا المغربية ــ و م ع ساعة واحدة مضت
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الوفد المغربي بالاتحاد البرلماني يفضح الادعاءات الجزائرية حول الصحراء المغربية

أخبارنا المغربية 

 قام الوفد البرلماني المغربي المشارك في الجمعية ال 135 للاتحاد البرلماني، المنعقدة هذا الأسبوع بجنيف، بفضح الادعاءات الجزائرية الكاذبة حول الوضع في الصحراء المغربية خلال جلسة علنية. 

وأبرز البرلمانيون، من بينهم منتخب بجهة الساقية الحمراء، مناخ الاستقرار والأمن الذي يسود الأقاليم الجنوبية للمملكة والدينامية القوية التي تعرفها التنمية بالمنطقة، والتي جعلت المغرب يحظى بثقة الأمم المتحدة والقوى الكبرى. 

وقال محمد سالم بنمسعود، عضو مجلس المستشارين، إن " المواطنين المغاربة الصحراويين الذين أمثلهم بالبرلمان يشاركون بكثافة في الانتخابات التشريعية وهم ممثلون بجدارة في مختلف الأجهزة المنتخبة وفي الجمعيات والمنظمات المهنية ". 

وأكد على أن الساكنة المحلية تستفيد من برنامج واسع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يدل على زيف الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والمتعلقة بالاستغلال المزعوم للموارد الطبيعية.

وذكر السيد بنمسعود بالعمل الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتوفر على لجان جهوية في الأقاليم الصحراوية، والذي أشاد به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عدد من المناسبات في قراراته المتتالية.

وجدد السيد بنمسعود بالمناسبة دعوة البرلمان المغربي من أجل مبادرة إنسانية لفائدة المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، من أجل أن يمارسوا حقوقهم الأساسية كاملة. وأكد في هذا الصدد على حقهم في الإحصاء وحقوقهم في الحرية والتنقل.

وكان رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، قد قام أول أمس الإثنين بمساءلة الاتحاد البرلماني حول انتهاكات حقوق السكان المحتجزين رغما عنهم بمخيمات تندوف. 

جاء ذلك في كلمة للسيد بنشماش أمام الدورة ال 135 لجمعية الاتحاد البرلماني التي تدور أشغالها حول "دور البرلمان في الاستجابة الفورية عندما تنذر انتهاكات حقوق الإنسان بحدوث نزاع".

ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده السيد بنشماش بالأساس من أمين مجلس المستشارين أحمد التويزي ورئيس فريق العدالة والتنمية نبيل الشيخي ومحمد سالم بنمسعود عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

 
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1 | عكاشة أبو حفصة .
كفى متاجرة بمعانات الناس يا جزائر .
الجزائر الجارة الشيطانة التي تعاكسنا في وحدتنا الترابية منذ ما يزيد عن ال 40 سنة . متى تتوقف عن غيها ؟؟؟ .الله اعلم بذلك ، هدفها المعلن هو اطالة امد هذا النزاع المفتعل لتستفيذ من المساعدات الانسانية الممنوحة للمرتزقة ولاخواننا المحتجزين على حد السواء مساعدات انسانية يعاد بيعها من طرف العسكر وتحول الى العملة الصعبة لتكدس في البنوك الخارجية . هناك عسكر الزيت وعسكر الدقيق وعسكر السكر وعسكر الالبسة واخيرا عسكر السلاح والقرقوبي . متى تعود جارتنا الى رشدها وتفك اسر اخواننا المحتجزون لمدة الاربعين سنة في مخيمات الدل والعار. كفى بالمتاجرة بعذاب هؤلاء . اتركوا لهم حرية الاختيار والتنقل على وسائل الاعلام العالمية ان تنتقل الى هذا المخيم الذي يعد سجين كبير تحت خيام بالية لا دخول ولا خروج الا للمرتزقة . مخيم يعج باسلحة الجزائر واسلحة ليبيا ويعد خطرا على المنطقة بكاملها. حان الوقت ليقول العالم للجزائر فكي قيد هؤلاء من اجل الانسانية اتركي لهم حق العودة لمعانقة اهلهم ودويهم على ارض الصحراء المغربية . كفى ... كفى من هذا الظلم الذي طال امده . هناك فرصة للتصحيح لبوتفليقة قبل ان يغادر هذا العالم . فالصحراء مغربية وستبقى كذلك الى ان يرث الله الارض ومن عليها ولو استمر النزاع قرون عديدة نحن لن نتخلى على حبة رمل واحدة . اللهم فاشهد اني قد بلغت .

- عكاشة ابو حفصة .
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تقرير كغير لائق 2016/10/26 - 09:53
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