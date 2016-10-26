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وزير بجبهة البوليساريو للمغرب : "الأسلحة ستنطق من جديد"

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
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وزير بجبهة البوليساريو للمغرب : "الأسلحة ستنطق من جديد"

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

قال عبد القادر الطالب عمار عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو الانفصالية ووزيرها الأول، إن تغيّرات حصلت بخصوص نزاع الصحراء المغربية، وضعت قيادة الجبهة أمام خيارين اثنين، الأول يتمثل في فتح السبيل أمام المسار السلمي المؤدي إلى الاستقلال بالصحراء الغربية، والثاني يتجسد في نطق الأسلحة من جديد، مبرزا أن هذين الخيارين هما سمات الوضعية الحالية ،مضيفا بالقول : " ولا بدّ أن يحدث شيء".

القيادي بجبهة البوليساريو أكد في حديثه مع المجلة الإلكترونية الإسبانية ـ بوبليكو ـ الجمعة الماضي، أن ما التغيرات التي حصلت همت إظهار المغرب لضعفه بطرد المكوّن المدني لبعثة المينورسو الأممية، التي يعهد لها الإشراف على تنظيم الاستفتاء بالصحراء، كهيئة تابعة الأمم المتحدة، وكذا طلب المغرب العودة إلى الإتحاد الإفريقي بعد 32 سنة من الغياب، إضافة إلى ما أسماه خرق المغرب لاتفاق السلام الموقع سنة 1991، الشيء الذي تسبّب في حشد القوات الصحراوية والمغربية على بعد 120 مترا، كمسافة فاصلة بينهما.

وطالب ذات المتحدث بأخذ الأمم المتحدة كل هذه التطورات بعين الاعتبار، والتحرّك قبل فوات الأوان، على أساس أن السّيل قد يبلغ الزّبى، ويصبح الميل إلى هذا الموقف أو ذاك أمرا محتوما، معتبرا أن المغرب سيتجاوز الخطوط الحمراء المسطّرة، وعند ذاك فإن جبهة البوليساريو ستتحرّر من كل القيود لتقدّم الإجابة،

وجوابنا حصل في الآونة الأخيرة: "جيشنا على استعداد ميدانيا، والتحذير موجّه إلى المغرب، وفي حالة التجاوز تندلع الحرب، وهذا دليل على أن الصحراويين قادرون على الانتقال إلى الفعل.

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1 | عزوز المصطفيمن
الاقتراح الاول
من الاحسن ان تختار الا قتراح الاول اذا اردت الصواب ألا وهو الرجوع الي منازلكم في المغرب واتركو تلك النزعة ااقبلية والكراهية العمباء لان الوطن غفور رحيم... الله الوطن الملك
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/26 - 10:18
2 | Ali
عن اي جيش تتحدث يا هدا، و عن اي قوة تتكلم عنها، سترى الويل عند الحرب، و انتم كالجرذان تختبئون عند الجزائر و لا تقدون على المواجة المباشرة.
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/26 - 10:20
3 | marocain
comment
Propagande....!
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/26 - 10:26
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

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