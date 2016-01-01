تركيا تسلم أمريكا وثائق جديدة تطالب بتسليم غولن

قال وزير العدل التركي بكر بوزداج الخميس، إن تركيا سلمت وزارة العدل الأمريكية وثائق إضافية تدعم طلبها تسليم رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز).

وقال بوزداج إنه سلم السلطات الأمريكية خلال لقاء نظيرته الأمريكية لوريتا لينش في واشنطن الأربعاء، ثلاثة ملفات جديدة تتضمن أدلة طلبوها وتتعلق باتهامات تركيا لغولن.

ووصف بوزداج لقاءه بلينش بأنه "مثمر" مشيراً إلى أنه ساعد الطرفين على فهم مواقف بعضهما بشكل أفضل. لكنه قال للصحفيين أنها لم تعبر عن دعمها أو معارضتها لطلب تركيا من الولايات المتحدة تسليمها غولن.

ونفى غولن الذي يعيش في منفاه الاختياري في بنسلفانيا منذ 1999 تورطه في محاولة الانقلاب.

وقال المتحدث باسم الرئيس التركي في وقت سابق من هذا الشهر إنه لا يبدو أن الولايات المتحدة تتفهم جدية دعوة تركيا لتسليمها غولن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بوزداج ولينش شددا في نقاشاتهما على أن عملية تسليم المتهمين في كل من الولايات المتحدة وتركيا "تخضع لعملية قضائية وتبعاً لذلك يجب أن تستوفي (الطلبات) معايير البلد المعني بالطلب".

وأوضح بوزداج أن الملفات التي سلمها للينش تضم معلومات ووثائق طلبها المسؤولون الأمريكيون لدي زيارتهم تركيا في أغسطس (آب).