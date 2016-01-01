تنظيم "الدولة الإسلامية" يقتل 232 شخصا بينهم ضباط أمن سابقون

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة أن مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" قتلوا 232 شخصا على الأقل في الموصل ومحيطها الأسبوع الماضي مع تقدم القوات العراقية باتجاه المدينة.

وقالت الناطقة باسم المفوضية رافينا شمدساني للصحافيين في جنيف "أفادت معلومات بقتل 232 شخصا بالرصاص، وبين هؤلاء 190 ضابطا سابقا من قوات الأمن العراقية". وأضافت أن "هذه المعلومات تم التثبت منها قدر الإمكان"، مشيرة إلى أن عدد الذين قتلوا في الأيام الأخيرة قد يكون أكبر من ذلك.

وقالت المفوضية إن مقاتلي التنظيم احتجزوا "عشرات آلاف" الرجال والنساء والأطفال من مناطق حول الموصل، ويستخدمونهم كدروع بشرية في المدينة مع تقدم قوات الحكومة العراقية. وأضافت أن التنظيم قتل في الحال من رفض الامنتثال للأوامر.