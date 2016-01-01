"إف بي آي" يقرر إعادة فتح التحقيق في قضية الرسائل الإلكترونية لهيلاري كلينتون

قرر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، اليوم الجمعة، إعادة فتح التحقيق في استعمال هيلاري كلينتون لبريدها الإلكتروني الخاص عوض المهني الأكثر أمنا، عندما كانت وزيرة للخارجية من 2009 إلى 2013.

وأكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، في رسالة إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي، أن الوكالة الأمريكية "علمت بوجود رسائل إلكترونية قد تكون مهمة للتحقيق".

وقال كومي، "لقد أعطيت موافقتي لمكتب التحقيقات الفيدرالي باتخاذ التدابير الملائمة التي تسمح للمحققين بفحص هذه الرسائل إذا ما كانت تحتوي على معلومات سرية"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن توقع المدة اللازمة لتقييم هذه الرسائل الهامة".

وكان كومي قد أكد في يوليوز الماضي أن الوكالة الأمريكية لا توصي وزارة العدل بمتابعة كلينتون لاستخدامها لبريدها الخاص.

وأبرز كومي أنه "لا توجد أدلة واضحة تثبت أن كلينتون أو زملاءها كان يعتزمون انتهاك القوانين، لكنهم كانوا غير مبالين للغاية".

وتعرضت حملة سيدة أمريكا الأولى سابقا للانتخابات العامة القادمة، لانتقادات منذ عدة أشهر، بسبب استعمالها لبريدها الخاص عندما كانت على رأس الدبلوماسية الأمريكية.