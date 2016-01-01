إسبانيا: القبض على امرأة سويسرية عزلت ولديها 7 أعوام

تمكنت الشرطة في مدينة أليكانتي شرق إسبانيا من تحرير فتى وأخته عزلتهما والدتهما عن العالم الخارجي 7 أعوام.



وقالت وكالة أنباء "إفي" الإسبانية اليوم السبت نقلاً عن الشرطة المدنية "إن الشرطة ألقت القبض على المرأة (49 عاماً) وهي سويسرية الجنسية ورفيقها (30 عاماً) وهو سويسري الجنسية أيضاً".



ووجهت السلطات للمرأة التي انتقلت للحياة في جنوب إسبانيا عام 2009 تهمة ممارسة العنف المنزلي ضمن تهم أخرى.



وكانت الأم حظرت على الفتى (15 عاماً) وأخته (17 عاماً) الذهاب إلى المدرسة أو التواصل مع أحد في المجتمع أو استخدام الإنترنت أو الهاتف، كما أن البنت وأخيها لم يتلقيا طوال تلك الفترة أية رعاية طبية تذكر، ومارست الأم معهما التهديد والضرب.



ولم يتلق تعليما مدرسيا إلا أخ بالغ لهما (فوق الثامنة عشرة) يعيش حاليا في سويسرا.



ومع ذلك تمكنت البنت رغم كل المحظورات من التواصل عبر البريد الإلكتروني بمؤسسة "أنار" الاجتماعية التي تهتم بقضايا الأطفال والشباب.



وأبلغ أحد العاملين بالمؤسسة الشرطة بعد تلقيه طلب المساعدة من الفتاة ما دفع الشرطة إلى زيارة بيت الأسرة وتحرير الأخوين.



وقالت الوكالة إن "الفتاة وأخيها تم تحريرهما أخيرا، ونقلا مبدئيا إلى مركز لرعاية القصر في مدينة أليكانتي".