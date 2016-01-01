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زلزال عنيف يضرب وسط ايطاليا بلغت درجته 6,6 على مقياس ريختر

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 2 دقيقة مضت
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زلزال عنيف يضرب وسط ايطاليا بلغت درجتها 6,6 على مقياس ريختر زلزال عنيف يضرب وسط ايطاليا بلغت درجتها 6,6 على مقياس ريختر

ضربت هزة ارضية جديدة تبلغ شدتها 6,6 درجات حسب المعهد الاميركي للجيولوجيا، ايطاليا وشعر بها سكان روما حيث اهتزت الجدران لثوان.

 

وحدد مركز هذه الهزة الجديدة في وسط ايطاليا على بعد ستة كيلومترات عن مدينة نورسيا الصغيرة. وهي تأتي بعد زلزالين بلغت شدتهما 5,5 درجات و6،1 درجات في وسط ايطاليا.

 

وادت الهزة الجديدة الى دمار جديد لكنها لم تسبب ضحايا على ما يبدو. وقد تم اجلاء سكان معظم القرى المحيطة بهذه المنطقة.

 

واظهرت لقطات بثها التلفزيون عددا من سكان نورسيا متجمعين في واحدة من ساحات القرية، وكذلك مباني منهارة بينها كنيسة سان بينيديتو التي بنيت في القرن الرابع عشر.

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