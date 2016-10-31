ضبط وزير خارجية عربي يحاول ادخال الآف الدولارات الى المغرب
أخبارنا المغربية
ضبطت سلطات مطار القاهرة يوم الخميس المنصرم ، وزير خارجية عربي سابق يخفي 25 ألف دولار بحقيبته خلال سفره إلى المغرب، حيث تم السماح له بالسفر بـ 10 آلاف دولار وإعادة باقي الأموال إلى أحد مودعيه بقاعة السفر.
و صرحت مصادر مطلعة بالمطار بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط الملكية المغربية رقم 273 والمتجهة إلى الدار البيضاء، اشتبه رجال الأمن فى حقيبة الوزير السابق يحمل جوازا دبلوماسيا، حيث تبين وجود أجسام معتمة بداخلها، وبفتحها تبين وجود 25 ألف دولار بداخلها وتم الاتصال بمكتب وزارة الخارجية.
و طالبت الخارجية بالسماح له بحمل 10 آلاف دولار طبقا لقانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته.
شاشة أخبارنا
بالفيديو : تصريح مثير للشرطي الشهير هشام الملولي حول حادث وفاة السماك "محسن فكري"
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية في أعقاب حادث وفاة " السماك " الحسيمي ، محسن فكري ، خرج الشرطي الشهير هشام الملولي بتصريح مثير عبر صفحته ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (1 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟