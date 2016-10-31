ضبط وزير خارجية عربي يحاول ادخال الآف الدولارات الى المغرب

أخبارنا المغربية

ضبطت سلطات مطار القاهرة يوم الخميس المنصرم ، وزير خارجية عربي سابق يخفي 25 ألف دولار بحقيبته خلال سفره إلى المغرب، حيث تم السماح له بالسفر بـ 10 آلاف دولار وإعادة باقي الأموال إلى أحد مودعيه بقاعة السفر.

و صرحت مصادر مطلعة بالمطار بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط الملكية المغربية رقم 273 والمتجهة إلى الدار البيضاء، اشتبه رجال الأمن فى حقيبة الوزير السابق يحمل جوازا دبلوماسيا، حيث تبين وجود أجسام معتمة بداخلها، وبفتحها تبين وجود 25 ألف دولار بداخلها وتم الاتصال بمكتب وزارة الخارجية.

و طالبت الخارجية بالسماح له بحمل 10 آلاف دولار طبقا لقانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته.