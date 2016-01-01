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اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بعد العدوان الحوثي على مكة المكرمة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 47 دقيقة مضت
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اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بعد العدوان الحوثي على مكة المكرمة

 تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا وزاريا طارئا يوم السبت المقبل لبحث محاولة استهداف حركة (أنصار الله) اليمنية مكة المكرمة بصاروخ باليستي.

وذكرت المنظمة في بيان اليوم الإثنين أن أمانتها العامة وجهت الدعوة الى أعضاء اللجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية لحضور اجتماع طارئ يوم السبت المقبل بمقرها في مدينة جدة لبحث التطور "الخطير" المتمثل في إطلاق حركة (أنصار الله) اليمنية صاروخا باليستيا في اتجاه مدينة مكة المكرمة.

وتتألف اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي من (ترويكا) القمة الإسلامية وهي مصر وتركيا وغامبيا، و(ترويكا) وزراء الخارجية وهي السعودية والكويت وأوزباكستان، إضافة إلى الأمين العام للمنظمة.

وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت الخميس الماضي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صاروخا باليستيا أطلق من محافظة صعدة اليمنية في اتجاه مكة المكرمة، وتمكنت من تدميره على بعد 65 كلم من المنطقة المستهدفة.

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