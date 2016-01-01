سوريا: مقتل العشرات من مسلحي المعارضة بريف درعا

قتل العشرات من مسلحي الجبهة الجنوبية في سوريا، إثر كمين نصب لهم على أطراف "الكتيبة المهجورة" قرب بلدة ابطع، في ريف درعا الشمالي مساء الأحد.

ونقلت مصادر إعلامية مقربة من الحكومة السورية أن "أكثر من 50 مسلحاً من جبهة النصرة وأحرار الشام قتلوا خلال تصدي القوات الحكومية لهجوم من مقاتلي المعارضة على محور الكتيبة المهجورة في درعا ليل الأحد - الإثنين".

وأضافت المصادر أن "الجيش تمكن من التصدي للهجوم وإحباطه بالكامل، وقتل ما يزيد عن 50 مسلحاً بينهم قيادات".

وقالت مصادر إعلامية من الجبهة الجنوبية، إن "مسلحي المعارضة وقعوا في كمين خلال تقدمهم في الكتيبة المهجورة وتم استهدافهم بالأسلحة الرشاشة حيث قتل حوالي 40 عنصراً من مسلحي الجبهة الجنوبية".

وأطلقت الجبهة الجنوبية يوم الأحد، معركة "صد البغاة" والتي تهدف لاستعادة السيطرة على الكتيبة المهجورة التي سيطرت عليها القوات الحكومية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي والمواقع التي سيطرت عليها القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها مؤخراً.