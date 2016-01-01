ثلاجة "السيسي" تطيح بأمين عام منظمة التعاون الإسلامي من منصبه

أفاد بيان صادر عن منظمة التعاون الإسلامي بأن الأمين العام للمنظمة السعودي الجنسية استقال الاثنين لأسباب صحية.

وتقلد إياد مدني (70 عاما) المنصب منذ 2012. وأضاف بيان المنظمة أن السعودية قدمت ترشيح يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق للمنصب.

تأتي الاستقالة بعد يومين من تنديد وزير الخارجية المصري بتعليقات لمدني بدت ساخرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي بيان لها مساء الاثنين رحبت وزارة الخارجية المصرية بترشيح السعودية للعثيمين. وقالت إنها ستدعمه "تقديرا للدور الهام الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم أنشطة وأهداف منظمة التعاون الإسلامي".

وقال مدني للرئيس التونسي في وقت سابق "أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس" في سخرية واضحة من السيسي الذي قال ذات مرة إن ثلاجته لم يكن بها سوى الماء لعشر سنوات في رسالة للمصريين لتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقالت مصر بعد الواقعة إنها "تراجع موقفها إزاء التعامل مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وأمينها العام."

وقال مدني وفقا لما أوردته صحيفة أراب نيوز السعودية التي تصدر بالإنجليزية إن تعليقاته "جاءت فقط بدافع من روح الدعابة ولم تستهدف بأي حال من الأحوال إهانة القيادة المصرية".

وتضم منظمة التعاون الإسلامي 57 دولة عضوا وتستهدف "حماية مصالح مسلمي العالم" والحفاظ على القيم الإسلامية والاجتماعية والاقتصادية الإسلامية وفق ما تقوله على موقعها الإلكتروني.

وفي 2012 علقت المنظمة عضوية سوريا بسبب قمع الرئيس بشار الأسد الانتفاضة السورية.