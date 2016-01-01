الرئيسية | دولية | تنزانيا تعفي المغاربة من تأشيرات الدخول

تنزانيا تعفي المغاربة من تأشيرات الدخول

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تنزانيا تعفي المغاربة من تأشيرات الدخول

قررت تنزانيا الغاء تأشيرة الدخول بالنسبة للمواطنين المغاربة، وفق ما أفاد البيان المشترك المغربي التنزاني الصادر في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الى جمهورية تنزانيا.

وذكر البيان أنه في إطار تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين المغرب وتنزانيا خلال هذه الزيارة، "أعلن فخامة الرئيس ماغوفولي عن إعفاء المواطنين المغاربة من تأشيرة الدخول إلى تانزانيا".

وخلال زيارته لتنزانيا، في إطار جولة قادت جلالته أيضا الى رواندا، ترأس جلالة الملك والرئيس ماغوفولي،حفل التوقيع على 22 اتفاقية واتفاقا تهم العديد من القطاعات الاقتصادية.

مجموع المشاهدات: 3697 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات