تنزانيا تعفي المغاربة من تأشيرات الدخول

قررت تنزانيا الغاء تأشيرة الدخول بالنسبة للمواطنين المغاربة، وفق ما أفاد البيان المشترك المغربي التنزاني الصادر في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الى جمهورية تنزانيا.



وذكر البيان أنه في إطار تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين المغرب وتنزانيا خلال هذه الزيارة، "أعلن فخامة الرئيس ماغوفولي عن إعفاء المواطنين المغاربة من تأشيرة الدخول إلى تانزانيا".



وخلال زيارته لتنزانيا، في إطار جولة قادت جلالته أيضا الى رواندا، ترأس جلالة الملك والرئيس ماغوفولي،حفل التوقيع على 22 اتفاقية واتفاقا تهم العديد من القطاعات الاقتصادية.