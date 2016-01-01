الولايات المتحدة: ترامب يتقدم على كلينتون لأوّل مرة

أظهر استطلاع للرأي لقناة إيه بي سي وصحيفة واشنطن بوست، تقدم مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة، دونالد ترامب، على منافسته هيلاري كلينتون وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق الحملة الانتخابية.

وحصل ترامب حسب الاستطلاع الذي نشرت الثلاثاء على 46% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، أي بزيادة نقطة عن كلينتون.

ويرجح المراقبون أن سبب تقدم ترامب على كلينتون هو تراجع الحماس للمرشحة الديمقراطية.

وحسب المراقبين فإن تراجع التأييد الشعبي لكلينتون منذ إعلان مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي أي" الجمعة، التحقيق في فضيحة رسائل المرشحة الديمقراطية، فإن شعبية ترامب ارتفعت.

وأشارت قناة اي بي سي إلى أن هذه النتيجة قبل أسبوع من الانتخابات الأمريكية، لا تشير بالضرورة إلى سلوك الناخبين يوم الانتخابات، وقالت إن مرشحي الجمهوريين ميت رومني كان يتقدم بنقطة على منافسه الديمقراطي باراك أوباما في انتخابات 2012، وكذلك تقدم جون كيري الديمقراطي على جورج بوش الجمهوري في انتخابات 2004، ومع ذلك خسر رومني و كيري الانتخابات، رغم تقدمهما في آخر استطلاعات للرأي.

وأشارت القناة إلى أن المهم في هذه الانتخابات لا يزال عدد أعضاء المجمع الانتخابي المؤيدين للمرشح وأن كلينتون تتقدم بوضوح على ترامب في هذه النقطة.