القوات العراقية تدخل مدينة الموصل آخر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" شمال البلاد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية دخول القوات العراقية الثلاثاء الفاتح من نوفمبر/تشرين الثاني إلى مدينة الموصل التي يسيطر عليها جهاديو تنظيم "الدولة الإسلامية" منذ 2014. وكانت القوات العراقية أطلقت في 17 أكتوبر الماضي عملية عسكرية كبرى مدعومة بقوى التحالف الدولي لاستعادة المدينة الاستراتيجية شمال البلاد.

أفادت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان لها الثلاثاء الفاتح نوفمبر/تشرين الثاني دخول قوات الجيش إلى أول أحياء الموصل من الجهة الجنوبية الشرقية للمدينة التي يسيطر عليها جهاديو تنظيم "الدولة الإسلامية" منذ أكثر من عامين.

وأعلنت القيادة أن القوات العراقية تمكنت من "تطهير منطقة طويلة وشهرزاد والدخول إلى منطقة جديدة المفتي ضمن الساحل الأيسر لمدينة الموصل، ضمن المحور الجنوبي الشرقي".

وجاء هذا الحدث بعد إعلان قادة جهاز مكافحة الارهاب استعادة السيطرة بشكل كامل على بلدة قوقجلي ومحطة تلفزيون الموصل الواقعتين على أطراف مدينة الموصل من الجهة الشرقية.

وقال الفريق عبد الوهاب الساعدي من جهاز مكافحة الإرهاب لوكالة الأنباء الفرنسية "أنهينا تطهير بلدة قوقجلي وسيطرنا على مبنى محطة تلفزيون الموصل والتقدم مستمر".