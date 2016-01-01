البغدادي يخرج عن صمته و هذا ما قاله في تسجيل صوتي جديد
عبر زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية” أبو بكر البغدادي عن ثقته بالنصر، في أول رسالة له بعد أن بدأت قوات عراقية تدعمها الولايات المتحدة هجوما لاستعادة الموصل، آخر مدينة كبيرة تحت سيطرة جماعته في العراق.
وقال البغدادي، في تسجيل صوتي نشره أنصاره على الإنترنت، اليوم الخميس “إن هذه المعركة المستعرة والحرب الشاملة والجهاد الكبير الذي تخوضه دولة الإسلام اليوم ما تزيدنا إن شاء الله إلا إيمانا ثابتا ويقينا راسخا بأن ذلك كله ما هو إلا تقدمة للنصر المكين وإرهاصاً للفتح المبين الذي وعد الله عباده”.
ودعا البغدادي أهل الموصل إلى قتال “أعداء الله”، وقال لمن سماهم “قوافل الاستشهاديين.. حولوا ليل الكافرين نهاراً وخربوا ديارهم دمارا واجعلوا دماءهم أنهارا”.
شاشة أخبارنا
القبض على ثلاثة أشخاص بمراكش وسلا من بينهم موظف ب "الديستي" و هذه التهم الموجهة اليهم
تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الأربعاء، من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 23 و31 سنة، من بينهم موظف للأمن يعمل بالمديرية العامة ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟