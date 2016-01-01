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البغدادي يخرج عن صمته و هذا ما قاله في تسجيل صوتي جديد

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 54 دقيقة مضت
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البغدادي يخرج عن صمته و هذا ما قاله في تسجيل صوتي جديد البغدادي يخرج عن صمته و هذا ما قاله في تسجيل صوتي جديد

عبر زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية” أبو بكر البغدادي عن ثقته بالنصر، في أول رسالة له بعد أن بدأت قوات عراقية تدعمها الولايات المتحدة هجوما لاستعادة الموصل، آخر مدينة كبيرة تحت سيطرة جماعته في العراق.

 

وقال البغدادي، في تسجيل صوتي نشره أنصاره على الإنترنت، اليوم الخميس “إن هذه المعركة المستعرة والحرب الشاملة والجهاد الكبير الذي تخوضه دولة الإسلام اليوم ما تزيدنا إن شاء الله إلا إيمانا ثابتا ويقينا راسخا بأن ذلك كله ما هو إلا تقدمة للنصر المكين وإرهاصاً للفتح المبين الذي وعد الله عباده”.

 

ودعا البغدادي أهل الموصل إلى قتال “أعداء الله”، وقال لمن سماهم “قوافل الاستشهاديين.. حولوا ليل الكافرين نهاراً وخربوا ديارهم دمارا واجعلوا دماءهم أنهارا”.

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