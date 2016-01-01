الصين تقترب من تحقيق حلم إنشاء محطة فضاء مأهولة
أطلقت الصين، اليوم الخميس، صاروخها الجديد الناقل للحمولات الثقيلة من طراز "لونج مارش 5"، وهو ما شكل خطوة هامة نحو طموح الأمة لإنشاء محطة فضاء مأهولة.
وتم إطلاق الصاروخ البالغ طوله 57 متراً من مركز إطلاق في جزيرة هاينان جنوبي البلاد، حاملاً قمراً صناعياً وغيره من المعدات اللازمة لمحطة الفضاء المخطط أن تكتمل بحلول عام 2022، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
ويصل وزن حمولة "لونج مارش 5" إلى 25 طناً، ومن المتوقع أن يتم استخدامه لنقل وحدة الحاسوب المركزية لمحطة الفضاء الصينية، والمعروفة باسم "تيانخه 1"، إلى الفضاء.
وفي حال أنهت محطة الفضاء الدولية (آي إس إس) عملياتها في 2024 كما هو مخطط، ستكون محطة الفضاء الصينية - إذا اكتملت - المحطة الوحيدة المأهولة بشكل دائم في الفضاء.
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