محكمة ألمانية تقضي بسجن ثلاثة ألمان بتهم تتعلق بالانتماء لتنظيم "داعش" وجماعة "جند الشام"

قضت المحكمة الإقليمية العليا بمدينة دوسلدورف غرب ألمانيا ، اليوم الخميس على مواطن ألماني بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بعد ادانته بتهمة الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وأوضحت المحكمة أن المواطن الألماني ( 26 سنة) انضم في البداية في سورية لجماعة "جند الشام" المتطرفة ، ثم انضم بعد ذلك انتقل إلى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وافادت وكالة الأنباء الألمانية بأن المحكمة الألمانية قضت على ألمانيين اثنين آخرين اتهما بالانتماء إلى جماعة "جند الشام" بالسجن لمدة سنتين على أحدهما وتسعة أشهر للثاني مشيرة إلى أن المتهمين ينحدران من مدينتي دورتموند وبون.

وأضافت المحكمة ، وفق ذات المصدر ، أن الثلاثة توجهوا إلى سورية في سنة 2013 ، موضحة أن المتهم الأول انضم لتنظيم (داعش)، وسافر مجددا إلى سورية كمقاتل لعدة أسابيع في سنة 2014، وحاول التوجه مرة ثانية إلى سوريا سنة 2015 للوصول ل"داعش" ، بينما غادر المتهمان الأخران المانيا للانضمام لجماعة "جند الشام" بسوريا ولم يقوما بأنشطة إرهابية أخرى.