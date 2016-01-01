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صحيفة غابونية تهاجم الملك محمد السادس و السلطات الأمنية تدخل على الخط

بواسطة أخبارنا المغربية 55 دقيقة مضت
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صحيفة غابونية تهاجم الملك محمد السادس و السلطات الأمنية تدخل على الخط صحيفة غابونية تهاجم الملك محمد السادس و السلطات الأمنية تدخل على الخط

أخبارنا المغربية 

 قامت السلطات الأمنية بالعاصمة الغابونية باقتحام مقر إحدى الصحف المعروفة بمعارضتها لنظام الرئيس علي بونغو، وذلك بعد نشرها مقالا يهاجم المغرب والملك محمد السادس قبيل تدشينه زيارة خاصة لهذا البلد الإفريقي.

 وكانت الجريدة قد نشرت غلافا تحت عنوان: "الغابون ليست محافظة مغربية"، وفق ما جاء في يومية الصباح.

و في سياق متصل، أكدت اليومية أن الملك محمد السادس سيقوم بزيارة إلى كل من السنغال والغابون ابتداء من يوم الأحد المقبل.

 وتابعت نفس اليومية أن التنقل صوب دكار سيكون عبارة عن زيارة صداقة من يومين، بينما التحرك نحو ليبروفيل سيكون خاصا. 

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