هذا مصير مهاجر مغربي سرق قطعة جبن بفرنسا
بواسطة 21 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية
قضت المحكمة الجنائية في "تولوز" جنوب غربي فرنسا، بسجن مهاجر مغربي لمدة ثلاثة أشهر نافذة، لإدانته بسرقة قطعة جبن من متجر بالمدينة.
و ذكرت صحيفة "لا ديباش دو ميدي" الفرنسية أن المهاجر البالغ من العمر 22 عاما قال للقضاء أثناء محاكمته أنه اضطر لسرقة قطعة الجبن لأنه لم يأكل منذ ثلاثة أيام.
وقالت الصحيفة أن الشاب المغربي سرق قطعة الخبز، الأربعاء الماضي، من متجر "آلبي" بتولوز، قبل رصده من قبل أمن المتجر الذي ألقى القبض عليه، في حين تمكّن "شريكه" من الفرار.
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