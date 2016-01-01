سجن حاخام إسرائيلي هرب الى المغرب بتهمة الاعتداء الجنسي على 3 سيدات
أصدرت محكمة اسرائيلية الثلاثاء حكما بالسجن على حاخام اسرائيلي يتزعم مجموعة دينية يهودية بتهمة الاعتداء الجنسي على ثلاث نساء، بحسب ما اعلنت وزارة العدل الاسرائيلية.
وقالت الوزارة في بيان ان الحاخام اليعازر بيرلاند وجد مذنبا بالقيام بايحاءات ذات طابع جنسي وقام بملامسة النساء الثلاث وتقبيلهن خلافا لرغبتهن.
وبعدما نفى تورطه، اقر بيرلاند، صاحب 78 سنة، بذنبه مقابل حكم مخفف بالسجن ل18 شهرا.
وكان الحاخام فر من اسرائيل عام 2013 إثر اتهام نساء له بالتحرش بهن.
وتوجه إلى المغرب وزيمبابوي وهولندا وجنوب افريقيا، قبل أن يعتقل في جوهانسبورغ وتم تسليمه لاسرائيل في يوليوز الماضي.
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