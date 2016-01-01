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الحكم على إرهابي ادين في اعتداءات جاكرتا بتسعة سنوات سجنا نافذا

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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الحكم على إرهابي ادين في اعتداءات جاكرتا بتسعة سنوات سجنا نافذا

 

حكمت محكمة جاكرتنا، اليوم الأربعاء، على إرهابي شارك في الاعداد للاعتداءات التي تعرضت لها جاكرتا في يناير الماضي وتبناها تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، بتسعة سنوات سجنا نافذا.

وأدانت المحكمة سيف المهترير المعروف بلقب "ابو قار" بتورطه في عمل ارهابي عبر الاعداد للهجمات الانتحارية ومساعدة مرتكبي الاعتداءات التي أدت الى مقتل اربعة مدنيين وسط العاصمة الاندونيسية.

واكتفى المتهم في كلمته أمام المحكمة بالقول بأنه يقبل الحكم ولن يقدم طلبا لاستئنافه. 

وكانت السلطات الإندونيسية قد ألقت القبض على عشرات الأشخاص للاشتباه في تورطهم في اعتداءات جاكرتا التي هاجم خلالها الارهابيون مقهى ومخفرا للشرطة بالقرب من مركز تجاري وسط العاصمة جاكرتا.

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