ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار منصة بمحطة لتوليد الكهرباء بالصين إلى 67 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار منصة بإحدى محطات توليد الكهرباء شرق الصين اليوم الخميس، إلى 67 قتيلا.

وذكرت مصالح الإنقاذ أنها تأكدت من مصرع 67 شخصا بعد انتشال جثتهم من تحت الأنقاض، كما أن شخصا آخر ما يزال مفقودا، بعد انهيار منصة ببرج للتبريد كان قيد الإنشاء في محطة لتوليد الكهرباء، بمقاطعة جيانغشي في شرق الصين.

وكان هناك 70 شخصا يعملون في الموقع عندما انهارت المنصة بمحطة كهرباء فنغتشنغ في مدينة ييتشون. وأصيب شخصان بجروح.

وكان رجال الإنقاذ قد أعلنوا في وقت سابق، عن مقتل 40 شخصا ، في الحادث الذي وقع في حدود الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس.

وذكرت وكالة (شينخوا) أن عمليات الإنقاذ ما تزال جارية.